ನವದೆಹಲಿ: ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ‘ಕೋವೊವಾಕ್ಸ್‌’ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ಸೆರಂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಐಐ) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅದಾರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ನೊವಾವಾಕ್ಸ್ ಲಸಿಕೆ ಕಂಪನಿಯು, ‘ಎನ್‌ವಿಎಕ್ಸ್‌–ಕೋವ್‌2373’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್‌ಐಐ ಜತೆ ಲೈಸನ್ಸ್‌ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಕೋವೊವಾಕ್ಸ್‌ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಟ್ರಯಲ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೋವಾವಾಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಐಐ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ರೂಪಾಂತರ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಮೇಲೆಯೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಶೇಕಡ 89ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ಪೂನಾವಾಲಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Covovax trials finally begin in India; the vaccine is made through a partnership with @Novavax and @SerumInstIndia. It has been tested against African and UK variants of #COVID19 and has an overall efficacy of 89%. Hope to launch by September 2021! https://t.co/GyV6AQZWdV

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) March 27, 2021