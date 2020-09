ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರ್‌ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 3 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶ

ಕಣ್ಣೂರ್‌: ಇಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರ್‌ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕವು ಪ್ರಯಾಣಿಕೊಬ್ಬರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಮೂರು ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಗಾಂಜಾ ದೊರೆತಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Kerala: Air Intelligence Unit of Kannur International Airport seized 3 kilograms of 'Ganja' from a passenger last night. The passenger was arrested, further investigation is underway. pic.twitter.com/PxfftDJzpe

— ANI (@ANI) September 6, 2020