ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿಎಫ್ಐ) ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಎಐಎಂಐಎಂ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಎಫ್‌ಐ ನಿಲುವಿಗೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಿಎಫ್‌ಐ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ನಿಷೇಧ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

While I have always opposed PFI's approach and supported democratic approach, this ban on PFI cannot be supported

