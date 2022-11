G-20 ಶೃಂಗಸಭೆ: ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ

ಬಾಲಿ: ಜಿ–20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರು. ಇಂಡೋನೆಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಕೋ ವಿಡೋಡೋ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

#WATCH | US President Joe Biden stumbles at the stairs as Indonesian President Joko Widodo holds him during their visit to a Mangrove forest in Bali at #G20Summit2022 pic.twitter.com/5graKRK82K

ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆನೆಗಲ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕಿ ಸಾಲ್, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪಿಎಂ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ, ಜಪಾನ್ ಪಿಎಂ ಫ್ಯೂಮಿಯೊ ಕಿಶಿಡಾ, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಹಾಗು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೇವಿಡ್ ಮಾಲ್ಪಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

PM Modi along with other G-20 Leaders visited & planted Mangroves at Taman Hutan Raya Ngurah Rai Mangrove forests on sidelines of G-20 Summit in Bali. India has joined Mangrove Alliance for Climate (MAC), a joint initiative of Indonesia & UAE under Indonesian G-20 Presidency: MEA pic.twitter.com/dRjHUWABIo

— ANI (@ANI) November 16, 2022