ಕೋವಿಡ್–19 ಲಸಿಕೆ ತುರ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕೋವಿಡ್–19 ಲಸಿಕೆಯ ತುರ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಡಿಸಿಜಿಐ (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ) ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ.

ಲಸಿಕೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ತುರ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಿಡಿಎಸ್‌ಸಿಒ (ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಘಟನೆ) ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ‘ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ’ ಮತ್ತು ‘ಸಿಎನ್‌ಬಿಸಿ–ಟಿವಿ18’ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ತುರ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಫೈಝರ್ ಮನವಿ

#FAKENEWS

The news running on @ndtvindia is Fake News. pic.twitter.com/VZv7uwW5z7

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 9, 2020