ಕಪಿಲ್‌ ಸಿಬಲ್‌ ಮಾರ್ಮಿಕ ಟ್ವೀಟ್‌, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ನಾಯಕತ್ವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು(ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ) ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಮರು ದಿನವೇ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್‌ ಸಿಬಲ್‌ ಅವರ ಮಾರ್ಮಿಕ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಅವರ ಗೂಡಾರ್ಥದ ಟ್ವೀಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಕಪಿಲ್‌ ಸಿಬಲ್‌ ಅವರು ‘ಇದು ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದು’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

It’s not about a post

It’s about my country which matters most

— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 25, 2020