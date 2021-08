ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಕಾಮಸೂತ್ರ' ದಹನ: ಲೇಖಕಿ ತಸ್ಲಿಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಶೃಂಗಾರ‘ದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ವಾತ್ಸಾಯನನ 'ಕಾಮಸೂತ್ರ' ಗ್ರಂಥವು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಕಾಮಸೂತ್ರ‘ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯರು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡುಕು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹುದೇ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕಿ ತಸ್ಲಿಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಬುಕ್‌ಸ್ಟಾಲ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ‘ಕಾಮಸೂತ್ರ‘ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರಗಳನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಭಜರಂಗದಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಯುವಕರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಗ್ರಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು‘ ಎಂದು ‘ದಿ ವೈರ್‘ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

Vatsayana’s Kaamsutra has been a pride of India for centuries as has been the sculptures of Ajanta Ellora Khajuraho and Konark. So what do we expect? Bamiyan Buddha style demolition of all Indian heritage? 2/N pic.twitter.com/HX4vwHWlOV

Kamasutra is one of the world’s oldest textbooks of erotic love and certainly the most famous. Some people in India burnt a copy of Kamasutra today. World would not be proud of people who burnt Kamasutra, but would continue to be proud of this classic written 1800 years ago.

— taslima nasreen (@taslimanasreen) August 29, 2021