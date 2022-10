ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ‘ಕುವೆಂಪು’!

ಕೊಲ್ಕತ್ತ: ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷಿಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಚಿತ್ರ, ಅವರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

Kuvempu’s message against Hindi imposition has reached West Bengal also. @BanglaPokkho #StopHindiImposition pic.twitter.com/l4isHhIp8S

ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಹಿಂದಿಯೇತರ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ‘ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ‘ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಬುಧವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯು ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಘಟನೆ ‘ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪೊಕ್ಕೋ’ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ‘ರವೀಂದ್ರ ಸದನ್‌’ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಹಜ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿತು.

ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಖಂಡಿಸುವ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು, ಪೆರಿಯಾರ್‌, ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ, ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ, ಕೆಲ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ‘ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪೊಕ್ಕೋ’ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗರಗ್‌ ಚಟರ್ಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗರಗ್‌ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೀಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Huge protest in Kolkata by Bengalis against Hindi Imposition conspiracy by Hindi Imperialist BJP. In rally by @BanglaPokkho , National org of Bengalis in India, unprecedented scenes of Bengalis carrying posters of CN Annadurai, Kuvempu & Thalapathy @mkstalin . #StopHindiImposition pic.twitter.com/SGTfmUPSvB

ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ರೀಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ವಕ್ತಾರ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಕಣಗಾಲ್‌ ಎಂಬುವವರು, ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಂತರ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ‌ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪೊಕ್ಕೊವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

After Karnataka & Tamilnadu now West Bengal has joined the fight against Union Govt's sponsored #HindiImposition.

Heartening to see @BanglaPokkho taking the initiative to fight against this injustice.

United fight by Non Hindi states can only get rid of Hindi Imposition. https://t.co/KdC8cbtHuK

— Prathap ಕಣಗಾಲ್ (@Kanagalogy) October 13, 2022