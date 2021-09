ಲಾಲ್‌ ಬಹದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹೊಸ ರೂಪ ಬರುತ್ತದೆ: ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪೂರ್ವ ಗ್ರಹಿಕೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್‌ ಬಹದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹೊಸ ರೂಪ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರ ಪೂರ್ವ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫೋಟೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಸ್ಟರಿ ಪಿಕ್ಸ್‌ ಎಂಬ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್‌ ಬಹದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 16ರಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರಲು ಇನ್ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?: ಮೋದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವ್‌ ಪಿ ಸಾಯಿಕಿಯಾ ಎಂಬ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, 'ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ತರದ ಫೋಟೋ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ' ಎಂದು ರೀಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಲಾಲ್‌ ಬಹದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಾಲ್‌ ಬಹದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ವಿಭಾಕರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್‌ ಬಹದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವುದು' ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 19ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Old pic : My grandfather & Prime minister Sh. Lal Bahadur Shastri ji Reading Files In Aeroplane. pic.twitter.com/GoxjE9x797

— Vibhakar Shastri (@VShastri_INC) September 19, 2021