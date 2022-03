ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು; ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವಿಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

ಮುಂಬೈ: ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಗು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವಿಸ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Mumbai police detain BJP leader Devendra Fadnavis and other leaders of the party as they were carrying out a protest march demanding the resignation of state minister Nawab Malik #Maharashtra pic.twitter.com/EfEM3AytO7

— ANI (@ANI) March 9, 2022