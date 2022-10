ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ

ಇಟಾನಗರ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟುಟಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.43ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್(ಎಎಲ್‌ಎಚ್) ಪತನಗೊಂಡಿದೆ.

ಐವರು ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಸಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಳಪ್ರದೇಶದ ಲಿಕಬಾಲಿಯಿಂದ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟುಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಮಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಬಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸೇನೆಯ ಇತರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Received very disturbing news about Indian Army’s Advanced Light Helicopter crash in Upper Siang District in Arunachal Pradesh. My deepest prayers 🙏 pic.twitter.com/MNdxtI7ZRq

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 21, 2022