ಮುಂಬೈ: 24 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 286 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ

ಮುಂಬೈ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್‌ನಲ್ಲಿ 286.4 ಮಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಬೈನ ಕೊಲಾಬಾದಲ್ಲಿ 147.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದು ಈ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈನ ಐಎಂಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಹೊಸಲಿಕರ್‌ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

#WATCH Maharashtra: Mumbai's Nair Hospital flooded following heavy rainfall in the city. It is a COVID-19 dedicated hospital.

As per Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), Mumbai city received 173 mm rainfall in the last 24 hours. pic.twitter.com/DLPOWe2gPc

