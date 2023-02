ಇಂಡೋ–ಪಾಕ್ ಕದನದ ವೇಳೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗೆ ಕಡಲಾಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ!

ನವದೆಹಲಿ: 1971ರ ಇಂಡೋ–ಪಾಕ್ ಕದನದ ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ‘ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ಖುಕ್ರಿ’ಗೆ ಕಡಲಾಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಗರ್ಭ ಸೇರಿರುವ ನೌಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಫೆ. 11ರ ಭಾನುವಾರ ತಲುಪಿದ್ದ ಭಾರತದ ನೌಕಾದಳದ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರು ನೌಕೆಯ ಅವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

The Navy Never Forgets Its Fallen. #IndianNavy on 11 Feb 23 paid unique tribute in eternal gratitude to the ultimate sacrifice of the brave INS Khukri and her crew by laying wreaths underwater at the final resting place of the ship that was lost in the 1971 War. #LestWeForget pic.twitter.com/XEhYRnOlIL

— Western Naval Command (@IN_WNC) February 12, 2023