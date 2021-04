ಗುಜರಾತ್: ನವಜಾತ ಅವಳಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ದೃಢ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಗುಜರಾತ್: ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಅವಳಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ತೀವ್ರವಾದ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಡೀಹೈಡ್ರೇಶನ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜನಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢವಾಯಿತು. ಸದ್ಯ, ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಐಯ್ಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Gujarat: Newborn twins tested positive for #COVID19 in Vadodara

"Twins were brought in 15 days after being born with severe diarrhoea & dehydration. They tested positive but are better now. Haven't been discharged yet," said Dr Iyer, Head Dept of Pediatrics, SSG Hospital (01.04) pic.twitter.com/vvg1Mzl6U7

