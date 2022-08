ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್‌ ಕೊಡಬೇಕು...: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ.ಎಲ್‌ ಸಂತೋಷ್‌ ವ್ಯಂಗ್ಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಲ್‌ ಶಂಕರ್‌ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್‌ಗೆ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ... ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ.... ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೇ (ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ಗೆ) ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ... ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ‘ಅರಾಜಕತಾವಾದಿ ಪಕ್ಷ’ ಎಂದು ಅವರು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ Padma Vibhushan ‘ for Satyendra Jain ... Bharath Ratna for Manish Sisodia .... Next Noble Prize for himself ..... Great going anarchist party @AamAadmiParty

