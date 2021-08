ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ

ಪಟ್ನಾ: ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಿನವಾದ ಇಂದು (ಆ.22) ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.

2012ರಿಂದಲೂ ಬಿಹಾರದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಿನವನ್ನು 'ವೃಕ್ಷ ರಕ್ಷಾ ದಿನ' (ಮರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ) ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Bihar CM Nitish Kumar ties rakhis to trees in Patna on #Rakshabandhan to spread awareness on environmental conservation.

"Since 2012, we've been observing Rakshabandhan as 'Vriksh Raksha Diwas' (Tree Protection Day). People should save trees, just like they save people," he says pic.twitter.com/Gx6LKAmDlL

— ANI (@ANI) August 22, 2021