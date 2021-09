ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ: ನದಿ ಮಧ್ಯ ಆನೆ– ವರದಿ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತ ದುರ್ಮರಣ

ಭುವನೇಶ್ವರ್: ಒಡಿಶಾದ ಮಹಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆಯೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಟಿವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕಿಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಬೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಒಟಿವಿಯ ಅರಿಂದಾಮ್ ದಾಸ್ (39) ಅವರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೃತರಾಗಿದ್ದು, ಆರು ಜರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಕಟಕ್ ಬಳಿಯ ಮಹಾನದಿಯ ಮುಂದಾಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಡಿಶಾದ ವಿಪತ್ತು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅರಿಂದಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು.

Unfortunate elephant rescue.

One journalist lost his life.

My deepest condolences for #ArindamDas. pic.twitter.com/STTUyRFUCM

