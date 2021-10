ಮುಂಬೈ: 60 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ, ಒಬ್ಬರ ಸಾವು

ಮುಂಬೈ: ನಗರದ ಕರಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾನೆತ್ತರದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

60 ಅಂತಸ್ತಿನ ಅವಿಘ್ನ ಟವರ್‌ ಕಟ್ಟಡದ 19 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Fire reported in a flat in One Avighna park at Curry Road area of #Mumbai .

Fire tenders rushed.

Details awaited @DeccanHerald

— Mrityunjay Bose (@MBTheGuide) October 22, 2021