ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌: ರಾಷ್ಟ್ರದ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರ ₹100 ದಾಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡ ಸಚಿನ್‌ ಪೈಲಟ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೈಲಟ್‌, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 66 ಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 250ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್‌ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 800ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಆದಾಯ 25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲಿನ ನೇರ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪೈಲಟ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

It is beyond imagination that the prices of petrol have crossed Rs 100 in more than 250 cities in the country. This year alone, so far, the government has increased the price of petrol a total of 66 times: Senior Congress leader Sachin Pilot said in Dehradun (16.07.21) pic.twitter.com/qq4yXgLFKI

As per the government’s own figures, the excise on petrol has increased by 250% while 800% on diesel in the last seven years which has got them a revenue of Rs 25 lakh crores. This is nothing but a direct attack on the pockets of common man,” he added.

