ಲಡಾಖ್‌ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಚೀನಾ ಯೋಧನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ

ಲಡಾಖ್: ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಪೀಪಲ್ಸ್‌ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿಯ (ಪಿಎಲ್‌ಎ) ಯೋಧ ವಾಂಗ್ ಯಾ ಲಾಂಗ್‌ನನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಚುಶುಲ್ ಮೊಲ್ಡೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು.

ಚೀನಾ ಯೋಧನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಸೇನೆ ಹೇಳಿತ್ತು.

ನೈಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (ಎಲ್‌ಎಸಿ) ದಾಟಿದ ಕಾರಣ ಡೆಮ್ಚಾಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್ ಯಾ ಲಾಂಗ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Indian Army handed over the Chinese soldier Corporal Wang Ya Long to the Chinese Army at the Chushul Moldo meeting point, last night. pic.twitter.com/ZFROVSdhDz

— ANI (@ANI) October 21, 2020