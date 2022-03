ಮೋದಿ ಪುಣೆ ಭೇಟಿ: ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಾಸ್ಕ್‌, ಸಾಕ್ಸ್‌, ಬಟ್ಟೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ

ಪುಣೆ: ಪುಣೆಯ ಎಂಐಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಾಸ್ಕ್‌, ಸಾಕ್ಸ್‌, ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಆರೋಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಭಾನುವಾರ ಪುಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಆದೇಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ತರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

