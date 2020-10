ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ: ವರ್ಷದ 'ಗಮನಾರ್ಹ ಘಟನೆಗಳ' ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್

ನಾಗಪುರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು 'ಗಮನಾರ್ಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು' ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದಸರಾಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದ್ದ 370ನೇ ವಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 2019ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2020 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಅದ್ಭುತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಸಿಎಎ) ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Damage done by #COVID19 is lesser in India as country's administration alerted public in advance. Precautionary measures were taken & rules were made. People took extra precautions as there was fear of Corona in their minds. Everyone did their bit: RSS Chief Mohan Bhagwat https://t.co/C01b748j9C pic.twitter.com/82BvlT3I6l

