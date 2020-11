ನವದೆಹಲಿ: ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ರಫೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:14ಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿವೆ. ಮೂರು ರಫೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ತಡೆ ರಹಿತ ಹಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೂರು ರಫೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 8 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ರಫೇಲ್‌, ದೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಾಮ್‌ನಗರ್ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಮೂರು ರಫೇಲ್‌ಗಳು ಬಂದಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ರಫೇಲ್‌ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 29ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ರಫೇಲ್‌ಗಳು ಭಾರತ ತಲುಪಿದ್ದವು. ₹59,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 36 ರಫೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

Second batch of IAF #Rafale aircraft arrived in India at 8:14 pm on 04 Nov 20 after flying non-stop from France.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 4, 2020