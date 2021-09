ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಾಬೂಲ್‌ ಅನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ 78 ಮಂದಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕೋವಿಡ್‌ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿಬಿಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

78 ಜನರ ತಂಡದಲ್ಲಿ 53 ಮಂದಿ ಅಫ್ಗನ್ನರು (34 ಪುರುಷರು, ಒಂಬತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 10 ಮಕ್ಕಳು), 25 ಜನ ಭಾರತೀಯರು (18 ಪುರುಷರು, ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 12 ಮಕ್ಕಳು) ಇರುವುದಾಗಿ ಇಂಡೊ–ಟಿಬೆಟನ್‌ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ (ಐಟಿಬಿಪಿ) ವಕ್ತಾರ ವಿವೇಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಾಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಅವಧಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

Delhi | 78 persons who were airlifted from Afghanistan being discharged from ITBP's Chhawla Camp after completing their 14-day quarantine

They reached the ITBP quarantine facility on August 24. pic.twitter.com/IXyziKMxY3

— ANI (@ANI) September 7, 2021