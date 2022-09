ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿ–ಜೆಡಿ(ಯು) ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಐವರು ಜೆಡಿ(ಯು) ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಣಿಪುರ ಜೆಡಿ(ಯು) ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಎನ್‌ಡಿಎ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಜೆಡಿ(ಯು)–ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನೂ ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುರಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಹಾರವನ್ನೂ ಜೆಡಿ(ಯು) ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಣಿಪುರದ ಐವರು ಜೆಡಿ(ಯು) ಶಾಸಕರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಜತೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜತೆ ಜೆಡಿ(ಯು) ವಿಲೀನಗೊಂಡಂತಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

