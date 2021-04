ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮೂರು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಮೂರು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿವೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟ ಮೂರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್), ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಇಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಯುಎಇ ವಾಯುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎರಡು ವಾಯುಪಡೆಗಳ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಇ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಐಎಎಫ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತದ ಯಾವ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಐಎಎಫ್ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.

ಮೂರು ನೂತನ ಜೆಟ್‌ಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ₹59,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಒಟ್ಟು 36 ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿವೆ.

