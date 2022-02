Ukraine-Russia Crisis: 182 ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್

ನವದೆಹಲಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 182 ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಕರೆತಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 182 ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.45ಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#UkraineRussiaCrisis | A special flight of Ukraine International Airlines (UIA) landed at Delhi Airport from Kyiv, at 7:45am today, with 182 Indian citizens, including students: An official of Ukraine International Airlines in India pic.twitter.com/CdgAEW0kqF

— ANI (@ANI) February 24, 2022