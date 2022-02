ವಿಡಿಯೊ: ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ

ಇಂಫಾಲ್: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಫಾಲ್ ಪೂರ್ವದ ವಾಂಗ್ಖೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

