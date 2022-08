ಯುಪಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಉಗ್ರ ಬಂಧನ

ಲಖನೌ: ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಪೋಟಕ ಬಳಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಸಿಸ್ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಅಜಂಗಡದ ಮುಬಾರಕ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ,

ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಧಿತ ಉಗ್ರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್-ಎ-ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ (ಎಐಎಂಐಎಂ) ಸದಸ್ಯ ಸಬಾವುದ್ದೀನ್ ಅಜ್ಮಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಿಲಾವರ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಜರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಅಜಂಗಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮಿಲೋ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ.

