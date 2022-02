Manipur Election: ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಆರಂಭ

ಇಂಫಾಲ್‌: ಮಣಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

60 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 38 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 15 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 173 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೀರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಇಂಫಾಲ್‌ ಶ್ರಿವಾನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.

CM and BJP candidate from Heingang, N Biren Singh casts his vote at Shrivan High School in Imphal.

He says, "I'm expecting that 75% people of my constituency will vote for BJP & me. BJP is expecting at least 30 out of 38 seats in the first phase. People of Manipur like PM Modi" pic.twitter.com/dgr5SxGxuj

