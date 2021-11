ದೇಶದ್ರೋಹ ಹೇಳಿಕೆ ಆರೋಪ: ಕಂಗನಾ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐವೈಸಿ) ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

ಐವೈಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮರೇಶ್ ರಂಜನ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕ ಅಂಬುಜ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ‘ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್’ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರನೌತ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ದೆಹಲಿ ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳ ನಾಯಕ ಮಂಜಿನ್‌ದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಸಹ ಸಿಖ್ಖರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರನೌತ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ರನೌತ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಆಕೆಯನ್ನು (ರನೌತ್) ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಸಿರ್ಸಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

कभी किसानों को खालिस्तानी कहना… कभी इंदिरा गांधी की तारीफ़ करके सिखों को कुचलने के लिये उसकी तारीफ़ करना - #KanganaRanaut नफ़रत की फ़ैक्ट्री है!

She should either be put in mental hospital or in jail

We demand strict action from govt for her hateful content on Instagram@ANI pic.twitter.com/SSTAxJY31W

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) November 20, 2021