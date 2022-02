Karnataka Covid Update:14,950 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 53 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 14,950 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 6,039 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇಕಡ 10.93ರಷ್ಟಿದೆ.

Covid numbers in Karnataka today:

◾New cases in State: 14,950

◾New cases in B'lore: 6,039

◾Positivity rate in State: 10.93%

◾Discharges: 40,599

◾Active cases State: 1,23,098 (B'lore- 51k)

◾Deaths:53 (B'lore- 15)

◾Tests: 1,36,777#COVID19 #COVID

