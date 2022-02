ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಹಿಜಾಬ್‌ ಪರ, ಹೇರಿದರೆ ವಿರುದ್ಧ: ಶಾಸಕಿ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್‌ ಧರಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಖಾನಾಪುರ ಶಾಸಕಿ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಹಿಜಾಬ್‌ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ; ನಾನು ಹಿಜಾಬ್‌ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್‌ ಹೇರಿದರೆ; ನಾನು ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧ...' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತದ ಮಗಳು' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ತೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

You snatch my #Hijab;

I stand for it,

You impose #Hijab on me;

I am against it…

🙏

Daughter of India

ನನ್ನ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ;

ನಾನು ಹಿಜಾಬ್ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ,

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಂತವಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹೇರಿದರೆ;

ನಾನು ಹಿಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ…

🙏

ಭಾರತದ ಮಗಳು@priyankagandhi #KarnatakaHighCourt pic.twitter.com/qHX2wd2jtk

