Aero India 2021: ಭೌಗೊಳಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಭಾರತ ಸಮರ್ಥ– ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ದೇಶದ ಭೌಗೊಳಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಭಾರತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧಿ ದೇಶಗಳ ಕುತಂತ್ರ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಏರೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಜಾಹೀರುಪಡಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

ಏರೊ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್‌ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 21 ಭಾರತದ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ, ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೀಡುವ ಬಹುಮುಖಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಏರೋ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

#WATCH | Helicopters and aircraft part of Surya Kiran and Sarang display teams create heart in the sky at Aero India show in Bengaluru. pic.twitter.com/pKMWh2JVxC

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

I have been informed that about 540 exhibitors including 80 foreign companies, Defence Ministers, Delegates, Service chiefs & officials from more than 55 nations are participating in this event. It reflects growing optimism of the global community: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/XuprGj00nD

