ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
Homeleisuretravel
ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಲೇಖನ: ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ...

ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 19:30 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 19:30 IST
ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಕೊನೆಯ ಊರುಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನಾ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗಡಿಯ ಅಗರ್ತಲವೂ ಸೇರಿವೆ. ಡೆಡೆಂಡ್ ಇರುವ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿಷಾದಭಾವ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ತುರ್ತುಕ್‌ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇತುವೆ

ಬಂಕರಿನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

ಹೊರೆಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆ

