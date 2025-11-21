ಇದು ಭಾರತದ ಐಷಾರಾಮಿ ರೈಲು: ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತೆ?

<p>ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತೀಯರು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಐಷಾರಮಿ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ರೈಲು ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆ ರೈಲು ಯಾವುದು? ಮತ್ತು ಅದರ ದರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.ರೈಲು ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು 22ಸಾವಿರವಲ್ಲ, 21,803: ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ.<p>ಭಾತರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ಮಹಾರಾಜ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ರೈಲು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೈಲಿನೊಳಗೆ ಐಷಾರಮಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ರೈಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಮನೆ, ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನುಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 84 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. </p>.<p>ಬೋಗಿಗಳೊಳಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಸ್ನಾನ ಗೃಹ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈ–ಫೈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 'ಮಯೂರ್ ಮಹಲ್' ಮತ್ತು 'ರಂಗ್ ಮಹಲ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಅಲಂಕಾರಿಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆಹಾರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. </p>.<p>ಮಹಾರಾಜ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದ 10 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ರಣಥಂಬೋರ್, ಜೈಪುರ, ಬಿಕಾನೇರ್, ಜೋಧಪುರ, ಉದಯಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ.</p><p>ಮುಂಬೈ, ಉದಯಪುರ, ಜೋಧಪುರ, ಬಿಕಾನೇರ್, ಜೈಪುರ, ರಣಥಂಬೋರ್, ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ.</p><p>ದೆಹಲಿ, ಜೈಪುರ, ರಣಥಂಬೋರ್, ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ, ಆಗ್ರಾ, ಓರ್ಚಾ, ಖಜುರಾಹೊ, ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ.</p><p>ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ರಣಥಂಬೋರ್, ಮತ್ತು ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹6,92,727.43 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>