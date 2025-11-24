ಶಬರಿಮಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ತಪ್ಪದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ

<p>ದಕ್ಕಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಕಠಿಣ ವ್ರತ: ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?.ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲು: ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ.<p>ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1,535 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಸುತ್ತಲು ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜನವರಿಯ ನಡುವೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಶಬರಿಮಲೆಯ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವು:</strong></p><ul><li><p>ಮಣಿ ಮಂಟಪಂ</p></li><li><p>ಎರುಮೇಲಿ</p></li><li><p>ವಾವರ್ ದೇವಾಲಯ</p></li><li><p>ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ</p></li><li><p>ಮಕರವಿಳಕ್ಕು</p></li><li><p>ಪಂಪಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯ</p></li><li><p>ಪಂಪಾ ನದಿ</p></li><li><p>ಮಲಿಕಪ್ಪುರಂ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ</p></li></ul><p><strong>ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಚಾರಣದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಲು 3 ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,</strong></p><ul><li><p>ಎರುಮೇಲಿ ಮಾರ್ಗ</p></li><li><p>ಚಾಲಕ್ಕಯಂ ಮಾರ್ಗ</p></li><li><p>ವಂಡಿಪೆರಿಯಾರ್ ಮಾರ್ಗ</p></li></ul><p>ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯ ಸೋದರಿಯ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಳಿಕಪ್ಪುರಂ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪಂಪಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p><p><strong>ಪೆರಿಯಾರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ: </strong>ಥೆಕ್ಕಡಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಜಿಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? </strong></p><p><strong>ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ:</strong> ಚೆಂಗನ್ನೂರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ 90 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಯಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ 115 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ 160 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ</strong>: ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ 160 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ 175 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವುದಾದರೆ:</strong> ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>