ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeleisuretravel
ADVERTISEMENT

ವಾಲ್‌ಪರೈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು

ಹರ್ಷಿತ್. ಬಿ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:24 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
<div class="paragraphs"><p>ಅಥಿರಪಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತದ ದೃಶ್ಯ</p></div>

ಅಥಿರಪಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತದ ದೃಶ್ಯ

ಚಹಾತೋಟಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆ...

ಚಹಾತೋಟಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆ...

roadTour and TraveltripTea Villa Cafe

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT