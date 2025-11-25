ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsfact check
ADVERTISEMENT

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್‌: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕು ನಿಜವೇ?

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:29 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Viral videoAishwarya Rai BachchanFact check

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT