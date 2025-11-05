ನಾಳೆಯಿಂದ 16ನೇ ಮುಂಬೈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ: ಡಿ.ವೈಚಂದ್ರಚೂಡ್‌, ಶಶಿ ತರೂರ್‌ ಭಾಗಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: 16ನೇ ಮುಂಬೈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್, ಲೇಖಕ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರು, ಚಿಂತಕರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಎನ್ಸಿಪಿಎ) ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಗೋದ್ರೆಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವವು, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಧ್ವನಿ, ನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ . </p>.<p>ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಇತಿಹಾಸ, ವ್ಯವಹಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>