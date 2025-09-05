ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಆರೋಪ: ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಬಂಧನ; ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:55 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ: ಮೂವರ ಬಂಧನ
ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ: ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೈಸೂರು | ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ: ಎಂಟು ಜನರ ಬಂಧನ
ಮೈಸೂರು | ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ: ಎಂಟು ಜನರ ಬಂಧನ
ActorMaharastraProstituion Arrest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT