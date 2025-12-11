ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ರಕ್ತ ಚಂದನ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವು: ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ₹6.2 ಕೋಟಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:25 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
red sandalwood

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT