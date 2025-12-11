ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಏಷ್ಯನ್‌ ಯೂತ್‌ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್‌ಗೆ ಡಬಲ್ ಚಿನ್ನ

ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:42 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:42 IST
ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಇಂದೋರಿ
ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಇಂದೋರಿ
