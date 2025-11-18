ಅಸ್ಸಾಂ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ‘ವಿಶೇಷ’ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ‘ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ’ ನಡೆಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ‘ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮತದಾರ’ರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದೇ ಈ ಎಸ್ಐಆರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇದೇ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 10ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?</strong></p>.<p><strong>ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಲು ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತುಂಬಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ</strong></p><p><strong>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರದ ಬದಲಿಗೆ ಇರುವ ಇತರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು</strong></p><p><strong>ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ‘0’ ಎಂದು ಇರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ‘ಎನ್1’, ‘ಎನ್2’ ಎಂದು ನೀಡಲಾಗುವುದು</strong></p><p><strong>ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆಸಲಾದ ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ತುಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ</strong></p><p><strong>ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರುವವರನ್ನು, ಮೃತರಾದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತಗೊಂಡವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸುವುದು</strong><br></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>