Bihar Election Results: 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓವೈಸಿಯ ಎಐಎಐಎಂಗೆ ಗೆಲುವು

<p><strong>ಪಟ್ನಾ:</strong> ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ನೇತೃತ್ವವ ಎಐಎಐಎಂ ಪಕ್ಷವು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಸೀಮಾಂಚಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ. 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 29 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಎಐಎಂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 24 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೀಮಾಂಚಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು.</p><p>ಎಐಎಂಐಎಂನ ಅಖ್ತರುಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅವರು ಅಮೌರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 38,928 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1,00,836 ಮತಗಳು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಕೋಚಧಾಮನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಐಎಂಐಎಂನ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಂ 23,021 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ 81,860 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.</p><p>ಬೈಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಗುಲಾಂ ಸರ್ವರ್ 27,251 ಮತಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮತ 92,766. ಜೊಕಿಹಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುರ್ಷಿದ್ ಆಲಂ 28,803 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಭೇರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 83,737 ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಹದ್ದೂರ್ಗಂಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ತೌಸಿಫ್ ಆಲಂ 28,726 ಮತಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 87,315 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದವು.</p><p>ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಎಐಎಐಎಂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು.</p><p>'ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಓವೈಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೀಮಾಂಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು, ಶಿಶು ಮರಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>