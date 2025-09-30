ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇ ಮೇಲ್‌ ಪ್ರಕರಣ
ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:47 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:47 IST
Bomb threat

