<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಪಿಎಂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಬಂಗಾಳ ಬಚಾವೋ ಯಾತ್ರಾ' (ಬಂಗಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ) ರ್ಯಾಲಿಯು ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಪಕ್ಷದ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>'ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದರೆ, 2026ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಿರಿ' ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು. ಬಾವುಟ ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. </p>.<p>ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಡಿ ಸಲೀಂ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ರ್ಯಾಲಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>'ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಾಶ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,822ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 22,000 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬಂಗಾಳ ಬಚಾವೋ ಯಾತ್ರಾ' ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಈ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>