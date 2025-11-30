ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

'ದಿತ್ವಾ' ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ತತ್ತರ: ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಭಾರತ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:49 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುವಕರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವೇ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ: 'ಮನದ ಮಾತು' ಹೇಳಿದ ಮೋದಿ
ಯುವಕರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವೇ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ: 'ಮನದ ಮಾತು' ಹೇಳಿದ ಮೋದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:National Herald case: ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಎಫ್‌ಐಆರ್
National Herald case: ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಎಫ್‌ಐಆರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ನಟ ಉಮೇಶ್
‘ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ನಟ ಉಮೇಶ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ; 159 ಮಂದಿ ಸಾವು, 203 ಜನರು ನಾಪತ್ತೆ
ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ; 159 ಮಂದಿ ಸಾವು, 203 ಜನರು ನಾಪತ್ತೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Karnataka Politics | ಹಿಡಿದ ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು!
Karnataka Politics | ಹಿಡಿದ ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ದೈವ’ವನ್ನು ‘ದೆವ್ವ’ವೆಂದ ರಣ್‌ವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌
‘ದೈವ’ವನ್ನು ‘ದೆವ್ವ’ವೆಂದ ರಣ್‌ವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌
CycloneSriLanka

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT