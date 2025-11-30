<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ(ಆ.28) ನಡೆದ 56ನೇ ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ(IFFI–ಇಫಿ) ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾವುಂಡಿ ದೈವವನ್ನು ‘ದೆವ್ವ’(ಘೋಸ್ಟ್) ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ದೈವವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬೇಸರ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರೇ ದೈವವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ರಿಷಬ್ ನಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>‘ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ನಟನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ರಿಷಬ್ ಅವರ ನಟನೆ ನೋಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ದೆವ್ವ ಹೊಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? (ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಚಾಚಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ದೈವದ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು). ನನ್ನನ್ನು ‘ಕಾಂತಾರ–3’ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಷಬ್ಗೆ ಹೇಳಿ’ ಎಂದು ರಣ್ವೀರ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂದರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಡಿ.5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಫಿ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಣ್ವೀರ್ ಇಫಿ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>