ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಯಶಸ್ವಿ; BJP ಸಾಧನೆ ಕಂಡು AAP ಅಸೂಯೆ: ಪರಿಸರ ಸಚಿವ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಮಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಎಎಪಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಐಐಟಿ–ಕಾನ್ಪುರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆಗೆ ಚಾಲನೆ.<p>ಪಿಟಿಐ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿರ್ಸಾ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. </p><p>ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಸಿರ್ಸಾ, 'ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ₹20–25 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 9,10ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ, ಯಾವ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p><p>‘ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತೇವಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಐಐಟಿ-ಕಾನ್ಪುರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮಳೆ ಸುರಿಯಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ಕೃತಕ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಯಾವುದೇ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಿರ್ಸಾ, ‘ಎಎಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಈಗ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಬಳಿ ಛತ್ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನೆಲ್ಲ ಅವರು (ಎಎಪಿ) ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಅಸೂಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.Explainer | ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಕ್ರಮ: ಕೃತಕ ಮಳೆ ಏನು? ಹೇಗೆ?.ಆಳ–ಅಗಲ: ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ....<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>